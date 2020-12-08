2.7 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر سبتمبر

واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعها، لتقفز إلى نحو 8 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2020-2021، مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

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وكشف البنك المركزي المصري المصري، في بيان أمس الإثنين، عن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، بنسبة نمو 19.6% على أساس سنوي، وبقيمة زيادة بلغت 1.3 مليار دولار.

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وقال البنك المركزي المصري، إن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل زيادة سنوي 16% لتسجل 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار في سبتمبر 2019.

ولفت المركزي، إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2020، لتسجل نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وواصلت أرصدة تحويلات المصريين المقيمين في الخارج ارتفاعها خلال عام 2020، متجاهلة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وانعكساتها على سوق العمل بمختلف بلدان العالم.

وكانت تحويلات المصريين في الخارج قد سجلت أعلى حصيلة سنوية في تاريخها، في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو الماضي، بقيمة بلغت 27.8 مليار دولار، مقابل 25.2 مليار دولار في العام المالي 2018-2019.

وجاء ذلك بالرغم من تداعيات أزمة كورونا العالمية التي تسببت في تراجع رصيد التحويلات في الربع الأخير من العام 2019-2020، ‏‏‏بنسبة 10.5%‏، لتسجل نحو 6.2 مليار دولار مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي.

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