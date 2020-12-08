حديد عز تتكبد 4 مليارات جنيه خسائر مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 5%

رنا ممدوح _ حققت شركة حديد عز تراجعاً في صافي الخسائر المجمعة بنسبة 5%، لتصل إلى 4.110.891 مليار جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 4.321.566 مليار جنيه مقارنة بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفضت صافي المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 26.457.517 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 35.258.251 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وتراجع مجمل الربح لشركة حديد عز خلال نفس الفترة إلى 262.936 مليون جنيه، مقابل 528.586 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 26.194.581 مليار جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 34.729.665 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت خسائر التشغيل خلال نفس الفترة إلى 1.334.714 مليار جنيه، مقابل 988.854 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت خسائر شركة حديد عز إلى 634.150 مليون جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 847.965 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجعت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 4.703.299 مليار جنيه، مقابل 5.518.812 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

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