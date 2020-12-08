مال وأعمال

سعر الدولار يرتفع قرشا في بنوك CIB والعربي الإفريقي والإسكندرية

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CairoBank

شاهندة إبراهيم – استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في مجموعة من البنوك، فيما ارتفعت بمقدار قرشا واحدا لدى عدد آخر من المصارف.

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وبقي الدولار محافظًا على مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري، ومصر.

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كما ظل الدولار الأمريكي ثابتًا في بنك كريدي أجريكول، مسجلا 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وكذلك في بنك عوده مصر بالغًا 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وفي المقابل رفع كل من: البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية، سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالأمس.

وأيضًا ارتفع الدولار قرشًا في بنك العربي الإفريقي الدولي، ليتداول عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بدلًا من 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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