سعر الدولار يرتفع قرشا في بنوك CIB والعربي الإفريقي والإسكندرية

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شاهندة إبراهيم – استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في مجموعة من البنوك، فيما ارتفعت بمقدار قرشا واحدا لدى عدد آخر من المصارف.
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وبقي الدولار محافظًا على مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري، ومصر.
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كما ظل الدولار الأمريكي ثابتًا في بنك كريدي أجريكول، مسجلا 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وكذلك في بنك عوده مصر بالغًا 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
وفي المقابل رفع كل من: البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية، سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالأمس.
وأيضًا ارتفع الدولار قرشًا في بنك العربي الإفريقي الدولي، ليتداول عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بدلًا من 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
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