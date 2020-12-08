البورصة تصعد 0.09% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09%، ليتداول عند مستوى 11004 نقطة.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.83%، و 0.8% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 122.575 مليون جنيه، على 107 شركة من خلال 3597 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية المصدرة لعدد 500 ألف سهم بقيمة إجمالية 10.250 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 43 شركة مقابل تراجع 20 في حين لم تتغير أسعار 42.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 1.743 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 4.570 مليون جنيه، مقابل 2.827 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 402.182 ألف جنيه، منها 228.523 ألف جنيه للمؤسسات، و173.659 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.146 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 7.115 مليون جنيه، مقابل 4.968 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.48%، تلاه سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 9.05%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 8.13%.

في حين تصدر سهم العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 1.79%، تلاه سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 1.66%، ثم سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 1.64%.

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