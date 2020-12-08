عمومية فوري تنظر إبرام عقد قرض مع صندوق المشروعات المصري الأمريكي.. 31 ديسمبر الجاري

رنا ممدوح _ تنظر الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنهاية الشهر الجاري، الموافقة على إبرام عقد القرض بين فوري للتمويل متناهي الصغر( شركة تابعة مقترض) وصندوق المشروعات المصري المصري الأمريكي ( مقرض).

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية تنظر الموافقة على كافة شروط وأحكام عقد القرض المزمع ابرامة، بما في ذلك مستندات التمويل ومستندات الضمان المنصوص عليها في هذا العقد.

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كما تنظر الجمعية العامة العادية النظر في تعديل عقد تقديم الخدمات المبرم مع شركة فوري دهب للخدمات الإلكترونية بتاريخ 10 يوليو 2019 وذلك لتعديل رسوم تكلفة الخدمة لتصبح 17.25% بدلا من 15% من صافي الإيرادات.

ومن ضمن جدول الجمعية العامة العادية النظر في ابرام عقود المعاوضة التالية : –

– ابرام عقد بيع جزء من مساهمة الشركة في شركة فوري دهب للخدمات الإلكترونية إلى بنك مصر ( المساهم وعضو مجلس إدارة بالشركة)

– العرض التمويلي المبدئي المقدم من بنك مصر ( المساهم بالشركة) بحد مصرح به بقيمة 150 مليون جنيه يتم استخدامه على وفقاً للشروط الواردة بالعقد.

وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية، فمن المقرر أن تنظر زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

كما تناقش زيادة رأسمال شركة فوري المصدر زيادة مجانية من 353.652 مليون جنيه إلى 453.652 مليون جنيه بالقيمة الاسمية لصالح قدامي المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.

وتمول هذه الزيادة من الأرباح المرحلة بمبلغ 100 مليون جنيه موزع على مائتي مليون سهم وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي.

وتنظر الجمعية العامة غير العادية أيضاً زيادة رأسمال الشركة المصدر من 453.652 مليون جنيه إلى 853.652 مليون جنيه تسدد نقدا بالقيمة الإسمية لصالح قدامي المساهمين.

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