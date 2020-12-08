النفط يواصل خسائره مع زيادة التشاؤم في ظل ارتفاع حالات كورونا وإجراءات العزل العام

_ انخفضت أسعار النفط الثلاثاء، مواصلة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة في الوقت الذي شددت فيه كاليفورنيا إجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال عيد الميلاد وواصلت فيه الإصابات بالفيروس الارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا.

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ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 48.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:44 بتوقيت جرينتش.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 45.31 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة أمس الاثنين.

وعقب ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي على خلفية خطط طرح لقاحات مضادة لكورونا واتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، على كبح زيادات في الإمدادات، يقول محللون إنهم يتابعون عن كثب جهود مشرعين أمريكيين لإقرار حزمة تحفيز اقتصادي جديدة.

والحزمة مطلوبة لدفع نمو في الوظائف وبالتالي الطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات من المقرر صدورها عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وعن الحكومة الأمريكية غدا الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الأمريكي الأسبوع الماضي، بينما سترتفع مخزونات المنتجات المكررة، بحسب تقديرات من خمسة محللين استطلعت آراءهم.

ويضغط الدولار أيضا على أسعار السلع الأولية بعد أن ارتفع مقابل سلة من العملات.

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