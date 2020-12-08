الأسهم الأوروبية تتراجع بداية التعاملات بفعل بريكست ومخاوف كورونا

_ تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، إذ تكتنف الضبابية إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تكهنات بقيود أكثر صرامة قد تسبب المزيد من المتاعب الاقتصادية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تفوق على بقية المؤشرات المناظرة في المنطقة في الجلسات القليلة الماضية، 0.4 بالمئة ليقود الهبوط.

اضغط لتحميل العدد السابع والثمانون من نشرة دوت الخليج

وبعد أن أخفق زعيما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في تضييق هوة الخلافات يوم الاثنين، من المقرر أن يجتمعا وجها لوجه في مسعى أخير لإبرام اتفاق لتنظيم تجارة سنوية بنحو تريليون دولار قبل أن تخرج بريطانيا من التكتل في نهاية الشهر.

في غضون ذلك، واصلت حالات كورونا الارتفاع في ألمانيا، وقال وزير الصحة ينس سبان إن الحكومة ربما تشدد قيودا للسيطرة على انتشار الفيروس.

وذكر تقرير وسائل إعلام أن الإجراءات ستخضع للنقاش هذا الأسبوع. ونفذت ألمانيا إجراءات عزل عام جزئية في نوفمبر.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج