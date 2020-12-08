الذهب يستقر في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 808 جنيها للجرام

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شاهندة إبراهيم – خيم الهدوء على أسعار سوق الذهب محليًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند المقارنة مع مستويات الأمس.
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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 الأوسع انتشارًا استقر عند المستويات الختامية المسجلة أمس الإثنين، متداولًا من 808 جنيهًا للجرام.
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وحافظ عيار 18 على مستواه عند 708 جنيهًا، كذلك عيار 24 ظل ملامسًا عتبة 908 جنيهًا.
فيما حقق الجنيه الذهب قيمة سعرية وصلت إلى 6 آلاف و 464 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، أفاد نجيب، بأن السعر العالمي للملاذ الآمن اقترب من المستوى المهم 1900 دولار للأوقية، محققًا اليوم نحو 1862 دولارًا للأوقية، مدعومًا بطرح أطنان كبيرة من المعدن النفيس للبيع بغرض جني الأرباح.
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