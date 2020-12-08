بوريس جونسون: مواقف لندن والاتحاد الأوروبي في محادثات بريكست لا تزال متباعدة جدا

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وكالات _ اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، أن مواقف لندن والاتحاد الأوروبي في المحادثات حول مرحلة ما بعد بريكست، لا تزال متباعدة جدا، وذلك قبل توجهه إلى بروكسل هذا الأسبوع لمحاولة حلحلة المفاوضات المتعثرة.
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وقال رئيس الوزراء المحافظ: “أنا متفائل جداً، لكن يجب أن أكون صادقاً معكم، الوضع في هذه اللحظة حساس. يجب أن يفهم أصدقاؤنا أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي لتمارس سيطرة ديموقراطية. لا نزال بعيدين عن ذلك”.
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