مشتريات العرب والمصريين ترفع مكاسب البورصة إلى 0.12% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.12%، ليتداول عند مستوى 11008 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.96%، و 0.94% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 812.072 مليون جنيه، على 168 شركة، من خلال 26.951 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 83 شركة مقابل تراجع 40 في حين لم تتغير أسعار 44.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 21.587 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 30.345 مليون جنيه، مقابل 8.758 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 13.927 مليون جنيه، منها 13.035 مليون جنيه للأفراد، و891.421 ألف جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 35.514 مليون جنيه، منها 35.221 مليون جنيه للمؤسسات، و292.851 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.30%، تلاه سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بنسبة 8.97%، ثم سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 8.56%.

في حين تصدر سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.77%، تلاه سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب بنسبة 2.82%، ثم سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 1.97%.

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