بيت التأمين المصري السعودي ترفع حصتها في دايس للملابس الجاهزة إلى 10%

رنا ممدوح _ رفعت شركة بيت التأمين المصري المصري حصتها في رأسمال دايس للملابس الجاهزة من 7.1% إلى 10%.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بيت التأمين المصري السعودي قام بشراء 15.320 مليون سهم من أسهم دايس للملابس الجاهزة بقيمة إجمالية 27.391 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر الشراء 1.788 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن ماجد توماس نائب رئيس مجلس إدارة الشركة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل الملكية بنسبة 18.29%، يليه ناجي توماس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنسبة 18.29%، ثم على محجوب بنسبة 14.49%، ثم محمد فرج المحيربي بنسبة 10.02%، ثم بيت التأمين المصري السعودي بنسبة 10%

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