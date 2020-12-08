اليابان تعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 706 مليارات دولار

وكالات _ أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة إجمالية تبلغ 73.6 تريليون ين (706 مليارات دولار)، بينما يتعافى اقتصاد البلاد من ركود حاد في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن توافق الحكومة اليابانية على حزمة التحفيز في وقت لاحق اليوم.

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وقال سوجا خلال اجتماع مع الأحزاب الحاكمة، إنه يريد حماية الوظائف ومساعدة الشركات وتنشيط الاقتصاد وتمهيد الطريق من أجل النمو، وذلك عبر التقنيات الرقمية والصديقة للبيئة.

ويبلغ حجم الإنفاق المالي الفعلي نحو 40 تريليون ين.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 22.9% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 21.5% سنويا بعد نموه بمعدل 28.8% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وسجل الاقتصاد الياباني نموا ربع سنوي بمعدل 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي متوافقا مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2% خلال الربع الثاني.

وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.4% مقارنة بالربع الثاني في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3.2%، بعد تراجع بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني.

ويتعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم حاليا من انكماش قياسي بسبب أزمة فيروس كورونا.

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