بدر الدين تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات من مشروع كيان

تستعد شركة بدر الدين للتطوير العقاري لطرح مرحلة جديدة من مشروع كومباوند كيان المقام على 100 فدان بغرب القاهرة، وفق المهندس تامر بدر الدين رئيس الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

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وأضاف في بيان للشركة، أن المشروع يضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 60مترًا و180 مترًا، ونحو 50% من المشروع ارتفاعاته أرضي وأول فقط، ومن الممكن أن يشمل الطابق الأرضي وحدتين بحدائق 170 مترًا، وتبلغ اجمالى المساحة البنائية للمشروع 200 الف متر.

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ولفت بدر الدين إلى أن إجمالي وحدات المشروع 1600 وحدة سكنية ، وأطول عمارة بالمشروع تتكون من طابق أرضي و3 طوابق.

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