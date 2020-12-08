- 1/3
- 2/3
- 3/3
تستعد شركة بدر الدين للتطوير العقاري لطرح مرحلة جديدة من مشروع كومباوند كيان المقام على 100 فدان بغرب القاهرة، وفق المهندس تامر بدر الدين رئيس الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأضاف في بيان للشركة، أن المشروع يضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 60مترًا و180 مترًا، ونحو 50% من المشروع ارتفاعاته أرضي وأول فقط، ومن الممكن أن يشمل الطابق الأرضي وحدتين بحدائق 170 مترًا، وتبلغ اجمالى المساحة البنائية للمشروع 200 الف متر.
اضغط لتحميل العدد السابع والثمانون من نشرة دوت الخليج
ولفت بدر الدين إلى أن إجمالي وحدات المشروع 1600 وحدة سكنية ، وأطول عمارة بالمشروع تتكون من طابق أرضي و3 طوابق.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدر الدين تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات من مشروع كيان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.