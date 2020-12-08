اقتصاد منطقة اليورو ينمو 12.5% خلال الربع الثالث

وكالات _ أشارت أحدث تقديرات رسمية إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا بنسبة 12.5% في الربع الثالث، متعافيا من الركود الحاد الذي تم تسجيله في الأشهر الثلاثة السابقة.

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ويأتي التقدير الصادر اليوم متراجعا بصورة طفيفة عن التقديرات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في أكتوبر الماضي وأشارت إلى نمو بنسبة 12.7% .

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وذكر المكتب، ومقره لوكسمبورج، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة، نما بنسبة 11.5%. وكانت التقديرات السابقة للمكتب أشارت إلى نمو بنسبة 12.1%.

ولفت المكتب إلى أن هذه الارتفاعات هي الأعلى منذ بدأ نشر إحصاءاته عام 1995 .

وتمثل الارتفاعات تعافيا بعد تراجعات كبيرة تم تسجيلها في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، والتي بلغت 11.7% في منطقة اليورو و11.3% في الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن تنكمش الاقتصادات مرة أخرى بعد تدابير الإغلاق الجديدة التي تم فرضها في الربع الرابع بسبب كورونا.

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