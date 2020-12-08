الحكومة توافق على مشروع قانون منح التزام تمويل وإنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح التزام؛ لتمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف، وذلك لشركة ميناء أكتوبر الجاف المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك ودي بي شنكر والسويدي للممتلكات اللوجيستية.
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ومن المقرر أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة ثلاثين عاماً من تاريخ التشغيل الفعليّ للميناء، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات استصدار مشروع القانون، بعد مراجعته من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
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