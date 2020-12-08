مال وأعمال

أرامكو وبيكر هيوز يعلنان بدء الأعمال الإنشائية لمشروع مشترك في المواد اللامعدنية

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وكالات _ أسست شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة وشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز مشروعا مشتركا، نوفل، مناصفة بينهما لتطوير العديد من المنتجات اللا معدنية من أجل استخدامات متعددة في قطاع الطاقة.

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ويجري بناء مصنع جديد لنوفل في مدينة الملك سلمان للطاقة وهي مقامة على مساحة 50 كيلومترا مربعا وتهدف لأن تصبح المملكة مركزا للطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

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وذكرت الشركتان في بيان أن المشروع الجديد لن يخلق فرص عمل فحسب بل يساعد أيضا في تعزيز النمو في قطاع ناشئ بما يتفق مع برنامج رؤية 2030 في المملكة الرامي لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط. ولم يكشف البيان عن حجم استثمار الشركتين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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