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وكالات _ أسست شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة وشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز مشروعا مشتركا، نوفل، مناصفة بينهما لتطوير العديد من المنتجات اللا معدنية من أجل استخدامات متعددة في قطاع الطاقة.
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ويجري بناء مصنع جديد لنوفل في مدينة الملك سلمان للطاقة وهي مقامة على مساحة 50 كيلومترا مربعا وتهدف لأن تصبح المملكة مركزا للطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
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وذكرت الشركتان في بيان أن المشروع الجديد لن يخلق فرص عمل فحسب بل يساعد أيضا في تعزيز النمو في قطاع ناشئ بما يتفق مع برنامج رؤية 2030 في المملكة الرامي لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط. ولم يكشف البيان عن حجم استثمار الشركتين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرامكو وبيكر هيوز يعلنان بدء الأعمال الإنشائية لمشروع مشترك في المواد اللامعدنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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