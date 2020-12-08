وحدة التجاري وفا للاستثمار تستعرض أداء البورصات وآفاقها في 3 دول في مواجهة تداعيات كورونا

فهد حسين – عقد بنك التمويل والاستثمار التابع لمجموعة التجاري وفا بنك ندوته الرقمية الثانية حول موضوع: “أداء أسواق البورصة وآفاقها في مواجهة الأزمة الصحية”.

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ويندرج هذا اللقاء الافتراضي لفائدة المستثمرين والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الأفارقة ضمن سلسلة ندوات رقمية لبنك التمويل والاستثمار بهدف فتح باب النقاش بوتيرة شهرية حول تطورات الأسواق الاقتصادية الإفريقية.

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وشارك في اللقاء طه الجعيدي، المدير العام للتجاري جلوبال ريسرش وعبد الله العلوي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة التجاري للوساطة ووفابورس وعبد القادر طراد، المسؤول عن بنك التمويل والاستثمار بالتجاري بنك تونس ومارك بوجلير ، المسؤول عن سوق الرساميل بالتجاري سيكيريتيز غرب أفريقيا.

وقدم فريق التجاري وفا للحضور تحليلا لآفاق تطور أسواق البورصة في ظل الأزمة الصحية كوفيد- 19.

وبالنسبة للدول الثلاثة التي شملها النقاش وهي المغرب وتونس وكوت ديفوار، تبدو الوضعية متباينة.

وأجمع فريق بنك التمويل والاستثمار لمجموعة التجاري وفا بنك على وجود محركات إيجابية ومحفزة على انتعاش أسواق الأسهم في سنة 2021.

ووضع الجعيدي، التدخل التاريخي وغير المسبوق لكل من الحكومات والبنوك المركزية، كأبرز العوامل التي تفسر الانتعاش القوي للبورصات العالمية.

وأضاف أنه من خلال مخططات الإقلاع المهمة، أعطت الحكومات للمستثمرين إشارة إيجابية ومطمئنة.

وتبنى عبد الله العلوي، التصور ذاته إذ أبدى تفاؤله بشأن السياسة النقدية المواتية لبنك المغرب، لا سيما “مع المنحى التنازلي لنسبة الفائدة الرئيسية الذي يحسن من جاذبية البورصة للاستثمارات” .

علاوة على ذكره لمحرك آخر والمتمثل في “التطورات الإيجابية المتعلقة باللقاح على الصعيد العالمي ومخطط التلقيح العام الذي أعلن عنه المغرب”.

وتسجل تونس وكوت ديفوار نفس الصدى، بحيث سجلت أسواق السهم تقلبات أقل أهمية مما هو عليه الشأن في الدول الصاعدة. وهي الوضعية التي فسرها عبد القادر طراد ومارك بوجلير من خلال “التأثير المحدود نسبيا للوباء على الصعيد البشري”.

وتبشر هذه العوامل التي تم سردها خلال اللقاء بسنة إيجابية في بورصات الدول الثلاثة، حسبما ذكر طه الجعيدي.

وأضاف الجعيدي: في الوقت الراهن، يتفاعل المستثمرون على الخصوص مع الأخبار الجيدة…وفي سنة 2021 ، ستكون هناك أخبار جيدة.

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