البنك التجاري الدولي يشارك في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة أفريقيا الذكية

شارك شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية ( Smart Africa ) والذى عقد برئاسة بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من ست وعشرين دولة إفريقية.

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ناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بتوسيع استفادة الدول الإفريقية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووافق على مشروع للشراء المجمع لسعة نقل البيانات وأكاديمية أفريقيا الرقمية، إضافة إلى إطلاق أربعة نماذج لمشروعات تتعلق بالقري الذكية والهوية الرقمية والنطاقات العريضة لنقل البيانات (البرودباند) وبيئة الشركات الناشئة في مجال الابتكار والمعلوماتية.

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وفى مشاركته خلال الاجتماع عزز شريف سامى ضرورة تعزيز مبادرات الشمول المالي من خلال توسيع رقعة من يتاح لهم الوصول لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول الإفريقية.

هذا ويشارك البنك التجاري الدولي CIB أيضاً في لجنة تسيير المبادرة ممثلاً في إسلام ذكري الرئيس التنفيذي لتحليل وإدارة البيانات بالبنك، حيث أشار إلى أنه للعام الثاني على التوالي يتعاون البنك مع جامعة كارنجي ميلون الأمريكية في تقديم برنامج ماجستير العلوم في نظم المعلومات بفرعها بإفريقيا.

وتهدف مبادرة Smart Africa التي انضم لها البنك التجاري الدولي CIB منذ عامين إلى استخدام تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة. كما يُذكر أن مصر قد انضمت إلى المبادرة في نوفمبر 2016.

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