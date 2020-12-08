جهينه: تعيين الشيخ محمد الدغيم رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لصفوان ثابت

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية بالإجماع، على تعيين محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم بمنصب رئيس مجلس الإدارة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الشيخ محمد الدغيم تقلد منصب عضو مجلس الإدارة بشركة جهينه منذ عام 1983، وهو عضو بمجلس الأعمال المصري السعودي وعضو بالغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي بالمملكة العربية السعودية.

اضغط لتحميل العدد السابع والثمانون من نشرة دوت الخليج

وشغل الشيخ محمد الدغيم العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في عدد من الوزارات الهامة ومنها وزارة المالية ووزارة النقل.

ويؤمن مجلس الإدارة وفقاً للبيان، أن جهينه تمتلك العديد من الكوادر المتميزة وفريق إدارة متمكن يعمل على تطبيق أعلى المعايير المهنية وتبني أفضل ممارسات المتبعة في إدارة المخاطر والإلتزام.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج