تحالف سيمنس – حسن علام للإنشاءات يقيم مركز التحكم القومي للكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة

وقعت شركتا سيمنس وحسن علام للإنشاءات، عقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإقامة مركز التحكم القومي الجديد لشبكة الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 838 مليون جنيه، ومن المتوقع تسليم المشروع بنهاية عام 2022.

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ووفق بيان فإن مركز التحكم الجديد يعتمد على برمجيات ومعدات سيمنس المتطورة في مراقبة وإدارة والتحكم في شبكات نقل الطاقة فائقة الجهد “220 كيلو فولت و500 كيلو فولت” ومحطات توليد الطاقة، كما تتضمن هذه البرمجيات أيضًا على الأدوات والآليات المطلوبة للتوسعات المستقبلية في الشبكة، مع توفير امدادات طاقة آمنة، بما في ذلك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وتكنولوجيا تخزين الطاقة.

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وقال مصطفى الباجوري – الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في مصر، إن مركز التحكم الجديد يضم برمجيات ومعدات متطورة التي سترفع من مستويات اعتمادية وكفاءة شبكة الكهرباء في الوقت الحالي، وتوفير مرونة وقدرة كبيرة للمركز كي يتكيف مع الحلول التكنولوجية الجديدة ومصادر الطاقة الحديثة في المستقبل.

ولفت إلى أن مركز التحكم القومي للكهرباء ومركز التحكم الجديد لاحتياطيات الطاقة في العاصمة الإدارية الجديدة يعتمد على منصة سيمنس Spectrum Power 7، والتي تمثل أهم منصات مراكز التحكم لإدارة عمليات نقل الطاقة داخل الشبكات من أي حجم، حيث توفر المنصة القابلة للتعديل بكل سهولة باقة من التطبيقات التي تلاءم المتطلبات الأكثر تطورًا لمرافق ومحطات نقل الطاقة.

وقالت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنّ الشراكة مع سيمنس تمتد لعقود طويلة، وهي تتضمن حتى الآن تعاوننا في إقامة 4 مراكز للتحكم في مصر، وفي الوقت نفسه، نحن على ثقة من قدرة هذه الشركة العالمية على توفير حلول تلبي احتياجاتنا ومتطلباتنا الحالية، مع إمكانية زيادة حجم التعاون أثناء تطوير وبناء شبكتنا القومية الكهربائية الموحدة مستقبلًا.

ولفتت إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة في خطتنا لبناء شبكة كهرباء قوية وذكية تتسم بأعلى مستويات الكفاءة، وهو ما يمثل أمرًا حيويًا للتنمية الاقتصادية في مصر، كما يتيح لنا الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة في البلاد”.

وقال المهندس حسن علام – رئيس مجلس الإدارة لشركة حسن علام للإنشاءات إن المركز يضمن توفير امدادات طاقة مستقرة لجميع أنحاء مصر.

ولفت إلى أن شركة حسن علام للإنشاءات تعمل في السوق المصري منذ عام 1936، وأقامت العديد من المشروعات الهندسية والإنشائية ومشروعات البنية التحتية العملاقة التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء مصر ونتطلع دائما للعمل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار البيان إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تدير 4 مراكز للتحكم تعتمد على تكنولوجيا سيمنس، ويتم من خلالها الإشراف على شبكات الطاقة في كل من القاهرة والإسكندرية والصعيد ومصر الوسطى. هناك أيضًا مركزان إضافيان للتحكم يُستخدمان في الشبكات الخاصة بشركتي شمال وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

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