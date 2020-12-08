رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد حرصه على زيادة استثمارات بلاده في مصر

دوت الخليج – التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في باريس مع جان كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبري، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والاثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالرئيس السيسي في باريس، معربا عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأكد كاستيكس حرص الحكومة الفرنسية على زيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في جميع المجالات التنموية، خاصة مع الانجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي المستوي الداخلى والخارجي في وقت قياسي، مما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذي تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الاوسط.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا أيضًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر.

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وأشار إلى أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، وأيضًا إلى الفرصة الحالية الكبيرة للتواجد فى السوق المصرية الواعد للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال، الامر الذي انعكس في ثبات أداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي أثناء أزمة كورونا وتحقيقه أعلي معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكذلك ثاني اعلي معدل نمو على مستوي العالم وهو ما يدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان علي ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهي معاناة شعوبها ويعيدها إلى وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

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