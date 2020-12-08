البورصة تصل إلى مستوى 11019 نقطة بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11019 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.22%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني، ارتفاعا بنسبة 0.05%، وأغلق عند مستوى 62.61 جنيه.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.79%، و 0.85% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.656.039 مليار جنيه على 190 شركة من خلال 57.601 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية المصدرة لعدد 500 ألف سهم بقيمة إجمالية 10.250 مليون جنيه.

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وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 87 شركة مقابل تراجع 62 في حين لم تتغير أسعار 40.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 34.187 مليون جنيه، منها 33.512 مليون جنيه للأفراد، و674.517 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 725.209 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 19.497 مليون جنيه، مقابل 18.772 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 34.912 مليون جنيه، منها 30.670 مليون جنيه للمؤسسات، و4.241 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 89.18% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على4.59% والعرب على 6.23% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 15.61% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.38%.

وتصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 15.02%، تلاه سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 9.88%، ثم سهم العربية لمنتجات الألبان آراب ديري – باندا بنسبة 9.87%.

في حين تصدر سهم العربية لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.11%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 6.03%، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 5.86%.

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