سورس بيوتي تحصل على تمويل جديد من آيس أند كومباني

دوت الخليج – نجحت سورس بيوتي (Source Beauty)، منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في منتجات العناية بالجمال في مصر والعالم العربي، في الحصول على تمويل جديد من مجموعة آيس أند كومباني (ACE & Company)، وهي المجموعة الدولية للاستثمار المباشر ومقرها جنيف.

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وتعد هذه الجولة الاستثمارية الثانية لشركة سورس بيوتي حيث حصلت في مايو الماضي على تمويل من شركة 500 Startups، أكثر صناديق التمويل العالمية نشاطا. وتسعى سورس بيوتي من خلال هذه التمويلات إلى تعزيز مكانتها في السوق وزيادة الوعي بعلامتها التجارية.

وفي هذا السياق، قالت ليديا شوندربيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سورس بيوتي، إن “نجاحها في جذب تمويل مجموعة عالمية مثل آيس أند كومباني، التي تولي اهتمامها لدعم قطاعات محددة بعينها وتستهدف مقدمي الخدمات المبتكرة الذين لديهم القدرة على تحقيق التغيير، دليل على ما وصلت إليه الشركة في السوق”.

وأكد أن سورس بيوتي ليست فقط منصة تسويقية، وإنما هي أيضا شركة تسثمر في المرأة وفي تمكينها بدءا من فريق الإدارة إلى قاعدة عميلاتنا والعلامات التجارية التي نمثلها وأسستها رائدات أعمال.

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ومنذ تأسيسها في عام 2018، استطاعت شركة سورس بيوتي من خلال نموذجها التجاري الجديد في السوق تنمية طلبات مبيعاتها إلى ستة أضعاف في سنتين. كما تخطى عدد العلامات التجارية التي توفرها 80 علامة تجارية محلية وعالمية حتى الآن.

وأضافت ليديا: “يأتي هذا التمويل لدعم استمرار سورس بيوتي في النمو وزيادة محفظتنا من العلامات التجارية والموردين، فضلاً عن تعزيز استثماراتنا في العنصر البشري – مع الحفاظ على نمو قاعدة عملائنا – من خلال توظيف عددٍ من الكوادر المصرية الذين ساهمت خبراتهم العالية ومعرفتهم بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي في اكتساب عملاء جدد وتحسين مناخ العمل واتباع النهج الصحيح”.

ومن جانبه، قال شريف الحلوجي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة آيس أند كومباني، إن هذا الاستثمار “يعكس مدى اهتمام آيس آند كومباني القوي بنموذج الأعمال المتميز الذي يلعب دورا حيويا في إلهام وتمكين المرأة من خلال العمل على رفع وعيها، وهذا ما يبرز اهتمام المستثمرين واغتنامهم للفرص بسرعة، ودور المجتمع المالي الفاعل في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال الاستثمار فيها”.

بدأت Soutrce Beauty أعمالها في عام 2018، وهي منصة تجارة إلكترونية تركز على منتجات التجميل المحلية وبأسعار متميزة.

وتقدم الشركة منتجات تجميل من جميع أنحاء مصر مع مجموعة مختارة من الماركات العالمية الرائدة التي تصدر وتصنع العديد من منتجاتها محليا.

ولدى Source Beauty أكثر من 80 علامة تجارية وتنظر إلى تقديم تنوع أكبر لعملائها.

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