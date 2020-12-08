متوسط سعر الدولار يرتفع إلى 15.72 جنيه للبيع

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا بواقع 1.06 قرش، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليبلغ 15.6281 جنيه للشراء و15.7281 جنيه للبيع.
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وكان متوسط سعر صرف الدولار قد بلغ أمس الإثنين نحو 15.6175 جنيه للشراء و 15.7175جنيه للبيع، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وعلى صعيد أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ظل الدولار محافظًا على مستواه عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري، ومصر.
وثبت الدولار أيضًا في بنك كريدي أجريكول، بالغًا 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وكذا استقر في بنك عوده مصر مسجلًا 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
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وفي المقابل رفع كل من: البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية، سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالأمس.
ورفع البنك العربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بمقدار قرشين على دفعتين، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، في مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع بإغلاق الإثنين.
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