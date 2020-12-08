متوسط سعر الدولار يرتفع إلى 15.72 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا بواقع 1.06 قرش، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليبلغ 15.6281 جنيه للشراء و15.7281 جنيه للبيع.

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وكان متوسط سعر صرف الدولار قد بلغ أمس الإثنين نحو 15.6175 جنيه للشراء و 15.7175جنيه للبيع، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وعلى صعيد أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ظل الدولار محافظًا على مستواه عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري، ومصر.

وثبت الدولار أيضًا في بنك كريدي أجريكول، بالغًا 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وكذا استقر في بنك عوده مصر مسجلًا 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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وفي المقابل رفع كل من: البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية، سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالأمس.

ورفع البنك العربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بمقدار قرشين على دفعتين، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، في مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع بإغلاق الإثنين.

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