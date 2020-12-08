بنك القاهرة يفتتح فرعا جديدا في القطامية هايتس

دوت الخليج – افتتح بنك القاهرة أحدث فرعه بكمباوند “القطامية هايتس”، وذلك في إطار خطة التوسع الجغرافي للبنك، والتي شهدت افتتاح 14 فرعا جديدا منذ بداية العام الجاري لتعزيز تواجده بالمناطق الأكثر تميزا بالمدن الجديدة وتقديم تجربة مصرفية تواكب أحدث النظم المطبقة عالميا.

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شهدت مراسم الافتتاح: طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وكلاً من حازم حجازى وعمرو الشافعى نائبى رئيس مجلس الإدارة.

وقال فايد إن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعايير عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية، وهى الخطة التى ينتهجها البنك لشبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية مكنت البنك من استقطاب شرائح جديدة من العملاء تسعى للحصول على خدمات أكثر تميزا.

وقال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن خطة البنك تستهدف الوصول بشبكة فروعه لمستوى تنافسي يجمع بين حداثة التصميم الذي يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، والمستوى المتميز من الخدمة المصرفية.

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وأشار إلى أن الفرع الجديد يعمل على تقديم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه أبرزها خدمة ثروة لكبار العملاء «Wealth Management» والتي تم تصميمها لتلبي احتياجات كبار عملاء بنك القاهرة من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومنتقاه من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال تطبيق الموبايل بانكينج والإنترنت البنكى.

وقال محمد حسني، رئيس مجموعة شبكة الفروع بالبنك، إنه في إطار خطة التوسع الجغرافى لبنك القاهرة، تمت إضافة عدة فروع جديدة لتنضم لشبكة فروع البنك والتى كان آخرها فرع “الرحاب 2” بمنطقة الإيست كورت “، إلى جانب تطوير 7 فروع لتحقيق أفضل انتشار لخدمة جمهور العملاء من جميع الفئات وتقديم الخدمات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأكد أن العام الجديد سيشهد مزيدا من التوسع والانتشار الجغرافى لشبكة فروع البنك لتلبية احتياجات العملاء.

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