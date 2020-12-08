العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا باعتماد مجانية لقاح كورونا لجميع المواطنين

سكاي نيوز عربية – أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، تعليماته للحكومة باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد-19 لجميع المغاربة.

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ووفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن القرار يندرج في إطار التوجيهات الملكية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة.

وتهدف العملية إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، من أجل عودة المواطنين تدريجيا لممارسة حياتهم العادية.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك سبق أن ترأس، في 9 نوفمبر الماضي، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا، في إطار تتبعه المستمر لتطور هذه الجائحة والتدابير المتخذة لمكافحة انتشارها وحماية صحة وسلامة المواطنين.

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يشار إلى أن المغرب سجلت أكثر من 381 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 6320 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت الـ334 ألفا.

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