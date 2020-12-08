مال وأعمال

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا باعتماد مجانية لقاح كورونا لجميع المواطنين

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سكاي نيوز عربية – أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، تعليماته للحكومة باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد-19 لجميع المغاربة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ووفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن القرار يندرج في إطار التوجيهات الملكية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة.

وتهدف العملية إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، من أجل عودة المواطنين تدريجيا لممارسة حياتهم العادية.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك سبق أن ترأس، في 9 نوفمبر الماضي، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا، في إطار تتبعه المستمر لتطور هذه الجائحة والتدابير المتخذة لمكافحة انتشارها وحماية صحة وسلامة المواطنين.

اضغط لتحميل العدد السابع والثمانون من نشرة دوت الخليج

يشار إلى أن المغرب سجلت أكثر من 381 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 6320 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت الـ334 ألفا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا باعتماد مجانية لقاح كورونا لجميع المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا