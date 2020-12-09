السيسي يلتقي رئيس مجموعة إيرباص العالمية بمقر إقامته في باريس

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دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، رئيس مجموعة إيرباص العالمية، وذلك بمقر إقامته بباريس.
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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة إيرباص، التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية
وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع إيرباص لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد.
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من جانبه، ثمن رئيس مجموعة “إيرباص” التعاون مع مصر مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معرباً عن الاعتزاز بلقاء الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.
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