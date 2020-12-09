مال وأعمال

أسعار النفط تعاود الارتفاع وآمال اللقاح ترجح أمام زيادة المخزونات الأمريكية

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وكالات _ ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، ليقلص الخام خسائر تكبدها في وقت سابق، وسط أنباء إيجابية عن لقاحات كوفيد-19 عززت آمال المستثمرين بتعافي الطلب على الوقود مما طغى على القلق إزاء قفزة غير متوقعة لمخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي.

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وارتفع خام القياس العالمي برنت 11 سنتا ما يعادل 0.2% إلى 48.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن كسب خمسة سنتات أمس.

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وصعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات ما يوازي 0.2% إلى 45.69 دولار بعدما فقد 16 سنتا الثلاثاء.

وذكر معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام والبنزين والمشتقات سجلت زيادة كبيرة الشهر الماضي وقفز مخزون الخام 1.14 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.42 مليون برميل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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