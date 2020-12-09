أوراسكوم للاستثمار تبرم عقد مع بلتون للتأجير لتمويل الشركة بحد أقصى 100 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في جلستها المنعقدة أمس على إبرام عقد تأجير تمويلي من خلال شركة بلتون للتأجير التمويلي – إحدى الشركات التابعة لبلتون المالية القابضة- وشركات أخرى تعمل في مجال التأجير التمويلي بنظام البيع وإعادة الإيجار.

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وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فبموجب هذا العقود تقوم شركة بلتون للتأجير التمويلي بتمويل الشركة بحد أقصى 100 مليون جنيه ومقابل شراء وإعادة إيجار للدور السادس والعشرون من البرج الجنوبي بأبراج النايل سيتي المملوك للشركة، ويتم سدادها خلال 7 سنوات على 28 قسط ربع سنوي بالإضافة إلى سداد دفعة أخيرة للمتبقي من البلغ المستحق.

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ويبدأ السداد بعد السنة الأولى، ويتم إعادة بيع الأصل إلى الشركة بعد سداد أقساط التمويل مقابل 1 جم.

ويأتي ذلك القرار في إطار موافقة المساهمون على الترخيص لرئيس مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد من عقود المعاوضة تنفيذا للمادة 99 و100 من القانون 159 لسنة 1981.

ووافقت العمومية، على إبرام عقد المعاوضة بين الشركة وشركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة لمدة سنة وذلك للحصول على الخدمات المالية التي تقدمها شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة تقدم بموجبه الأخيرة الخدمات التالية للشركة شركاتها التابعة:

1- تقديم الاستشارات المالية والاقتصادية والطروحات الأولية في البورصة المصرية .

2- تقديم خدمات إدارة الأصول والمحافظ.

3- تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

4- تقديم خدمات تداول الأوراق المالية والسندات وأذون الخزانة.

وتحصل شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة على عمولة تقدر بنسبة 5% بحد أقصى من قيمة أي صفقة تبرمها.

كما وافق المساهمون على إبرام عقد إيجار مكتب كمقر بين كلا من أوراسكوم للاستثمار القابضة ( الشركة القاسمة) وشركة أوراسكوم المالية القابضة ( تحت التأسيس) ( الشركة المنقسمة) تقوم بموجبة الشركة بتأجير وحدتين إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة مقابل 2000 دولار لاستخدامهم كمقر للشركة لمدة سنة.

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