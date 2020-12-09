الشرقية للدخان تعلن عودة معدلات الإنتاج والمبيعات لمعدلات ما قبل كورونا

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني-، أن معدلات الإنتاج والمبيعات عادت إلى مستوياتها الطبيعية لما قبل ظهور جائحة كورونا.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أحجام الإنتاج والمبيعات في شهر نوفمبر الماضي وصلت إلى مستويات قياسية وعالية حيث تجاوزت حاجز 6 مليارات سيجارة وهو ما لم تحققة الشركة من قبل في شهر واحد.

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وبحسب البيان، فقد جاءت تلك النتائج بعد تحقيق معدلات عالية في الربع الأول المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، من حيث تحقيق ارتفاع في الإيرادات بمقدار 6.5%، وتحقيق ارتفاع في صافي الربح بمقدار 10% مقارنة بالربع المثيل العام السابق.

ونوهت الشرقية للدخان، أن هذا يعكس مدى تكامل كل من التخطيط الاستراتيجي للإدارة والتنفيذي من قبل العاملين بالشركة وصياغتهما بشكل منهجي في صورة بناء متكامل للسيناريوهات والرؤى المستقبلية الطموحة التي تنتهجها الشركة.

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