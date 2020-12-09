الذهب يفقد جنيهان مع تراجع السعر العالمي بفعل المضاربات

شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بواقع جنيهان عند المقارنة مع إغلاق أمس الثلاثاء.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحاته لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 الأكثر شيوعًا تراجع اليوم إلى مستوى 810 جنيهًا للجرام، في مقابل 812 جنيهًا أمس الثلاثاء.

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فيما هبط عيار 18 أيضًا ليبلغ قيمة سعرية قدرت بنحو 710 جنيهًا، أما عيار 24 وصل إلى 910 جنيهًا.

وتداول الجنيه الذهب اليوم عند منطقة 6 آلاف و480 جنيهًا.

وأفاد سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، بأن السعر العالمي للإداة الاستثمارية الآمنة وصل اليوم إلى 1862 دولارًا للأوقية، بدلًا من 1872 بختام تعاملات الأمس.

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