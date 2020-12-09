مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي تصعد إلى 0.16% بمنتصف التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ ارتفعت مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11036 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 0.16%، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضاً بنسبة 0.22%، وأغلق عند مستوى 62.47 جنيه.

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في حين انخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.55%، و 0.38% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.535.350 مليار جنيه على 177 شركة من خلال 21.859 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة لعدد 90.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 207.460 مليون جنيه.

كما تضمنت ايضا تنفيذ ثلاث صفقات أخرى ذات الحجم الكبير وذلك لشركة العربية لمنتجات الألبان – آراب ديري باندا- لعدد 39.750 مليون سهم بقيمة إجمالية 425.325 مليون جنيه.

وعدد 12.011 مليون سهم من أسهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بقيمة اجمالية 12.626 مليون جنيه.

وعدد 10.385 مليون سهم من أسهم المتحدة للإسكان والتعمير بقيمة اجمالية 44.136 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 83 شركة مقابل ارتفاع 47 في حين لم تتغير أسعار 46.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 166.275 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 168.272 مليون جنيه، مقابل 1.996 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 136.701 مليون جنيه، منها 123.851 مليون جنيه للمؤسسات، و12.850 مليون جنيه للافراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 29.573 مليون جنيه، منها 24.255 مليون جنيه للمؤسسات، و5.317 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم العامة لصناعة الورق – راكتا قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.20%، تلاه سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.75%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 7.45%.

في حين تصدر سهم مطاحن مصر الوسطي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 11.90%، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 8.70%، ثم سهم إميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 5.98%.

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