سيتي بنك يعين إليسار أنطونيوس بمنصب الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مجموعة سيتي بنك المصرفية عن تعيين إليسار فرح أنطونيوس بمنصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وأشارت المجموعة، أن إليسار ستتولى مسؤولية قيادة وتحفيز نمو عمليات سيتي بنك المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وتعتبر شبكة مجموعة سيتي المصرفية العالمية أحد أهم السمات الرئيسية التي تتميز بها والتي تتيح لعملائها إمكانية الوصول الفعال إلى الأسواق الناشئة، حيث قامت المجموعة في العام السابق بتأسيس قطاع الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف دمج هذه الأسواق المتنامية والديناميكية تحت مظلة إدارة موحدة تتولى المسؤولية في تقديم عروض ومزايا أكثر تنافسية وتوفر فرصاً أكبر لموظفيها.

ويساهم قطاع الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تحت قيادة عتيق رحمن، رئيس قطاع الأسواق الناشئة بالمجموعة بنحو 30٪ من صافي الدخل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وشهدت مجموعة سيتي بنك المصرفية في عام 2020 زيادةً قوية في الطلب غير مسبوقة على منتجاتها وخدماتها.

وتندرج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن المناطق الأسرع نموًا في محفظة سيتي بنك للأسواق الناشئة، حيث تحظى بحضور رائد في السوق من حيث تقديم المنتجات والحلول المصرفية.

جدير بالذكر، أن إليسار انضمت إلى مجموعة سيتي بنك في 2005 كرئيس للخدمات المصرفية الخاصة في أبو ظبي.

وتتمتع إليسار بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال تقديم الخدمات المالية في المنطقة وبصفتها الرئيس التنفيذي المحلي للمجموعة في الإمارات منذ العام 2016 ورئيس المجموعة لدولة الإمارات ودول المشرق العربي والعراق منذ العام 2019، فقد ساهمت إليسار في تعزيز علاقات مجموعة سيتي بنك مع بعض من أهم العملاء في المنطقة.

وإلى جانب دورها كرئيس تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، ستستمر إليسار في شغل منصب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سيتي بنك المصرفية في الإمارات.

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