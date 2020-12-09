موديز تحذر من احتمال تضاعف القروض الرديئة للبنوك الأفريقية

_ حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم من احتمال أن يتضاعف حجم القروض الرديئة في دفاتر البنوك الأفريقية العام المقبل.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال كونستانتينوس كيبريوس المحلل في موديز “نتوقع احتمال تضاعف القروض الرديئة من مستوياتها في 2019 مع انتهاء تأجيل مدفوعات، في حين تتآكل ربحية البنوك نتيجة الحاجة المتزايدة لتجنيب مخصصات وتقلص فرص النشاط وضغط الهامش”.

اضغط لتحميل العدد الثامن والثمانون من نشرة دوت الخليج

وأضاف التقرير أن تنامي الضغوط على الحكومات الأفريقية بسبب جائحة كورونا يضغط على البنوك إذ أن جدارة الائتمان ترتبط بشكل كبير بالقوة المالية للحكومة البلد الذي يوجد به البنك.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج