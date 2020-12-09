السيسي يستقبل رئيس شركة داسو الفرنسية المصنعة لطائرات الرافال الحربية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقاته في باريس إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة داسو للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية”.
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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المثمر مع شركة “داسو”، في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية التي تعتمد علي احدث النظم التكنولوجية والفنية.
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من جانبه، أعرب رئيس شركة داسو عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف دعم دور مصر المتزن والرشيد لصالح الاستقرار والأمن في محيطها الاقليمي، فضلاً عن دورها الريادي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي ضخامة التحديات التي تواجه المنطقة الامر الذي يتطلب بالمقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وهو نهج إستراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، بما ينعكس علي استقرار وأمن شرق المتوسط والشرق الأوسط بأسرهما.
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