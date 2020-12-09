الرقابة توافق على الزيادة المجانية والنقدية لرأس المال المصدر والمدفوع للمصرية لنظم التعليم الحديثة

رنا ممدوح _ وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 85.659 مليون جنيه إلى 110 مليون جنيه.

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ونوهت الرقابة، أن ذلك جاء وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر الماضي.

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وأفادت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قدرها 24.340 مليون جنيه بقيمة اسمية واحد جنيه، ستتم من بإصدار عدد 10.775 مليون سهم مجاني بقيمة إجمالية 10.775 مليون جنيه، على أن تسدد من أرباح العام والأرباح المحتجزة والاحتياطي القانوني وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي.

وبحسب الإفصاح، فقد وافقت هيئة الرقابة المالية على الزيادة النقدية بدعوة قدامي المساهمين كلا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وبقيمة إجمالية 13.564 مليون جنيه وقيمة اسمية واحد جنيه وعدد أسهم 13.564 مليون سهم ومصاريف إصدار 2.5 قرش للسهم الواحد، على أن يتم السير في إجراءات الزيادة النقدية بعد إستكمال إجراءات الزيادة المجانية.

لذا قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.

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