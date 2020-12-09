فاروس تتوقع ارتفاع التضخم العام السنوي للحضر إلى 5.1% في نوفمبر

دوت الخليج – توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، ارتفاع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 5.1% في شهر نوفمبر، مقابل 4.5% في أكتوبر.

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وقالت السويفي: من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم لشهر نوفمبر في إجمالي مصر على أساس شهري إلى 0.2% مقارنة مع ذروة العام عند 2.3% في أكتوبر الماضي، ولكنه سيرتفع على أساس سنوي إلى 5.3٪ مقابل 4.6٪ في أكتوبر.

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وأضافت أن التضخم في المناطق الحضرية سيسير على ذات النمط، متباطئًا على أساس شهري إلى 0.3% مقارنة بمعدل 1.8% في أكتوبر ، فيما سيرتفع إلى 5.1% على أساس سنوي مقارنة بنحو 4.5% في أكتوبر.

ورجحت رئيس قطاع البحوث في فاروس القابضة، أن ينتهي التضخم في حضر مصر عام 2020 بمتوسط 5.0% على أساس سنوي.

ومن المنتظر أن يعلن كل من: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي المصري عن معدلات التضخم لشهر نوفمبر غدا الخميس.

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