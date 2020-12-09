كايش وهيرميس للحلول التمويلية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتقديم حلول تمويل للموردين

أعلنت اليوم شركة التكنولوجيا المالية “كايش” المتخصصة في حلول سلسلة الموردين عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، الرائدة في مجال التأجير التمويلي وخدمات التخصيم، وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركتان بتوفير حلول تمويل رقمية مبتكرة تتيح للموردين تمويل مستحقاتهم باستخدام التكنولوجيا المقدمة من شركة “كايش”.

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ومن خلال الاتفاقية ستقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وشركة “كايش” بتوفير برنامج متكامل لمختلف أحجام الشركات مما يتيح للجانب المشتري وشبكات الموردين على حد سواء رقمنة عمليات الدفع وتمويل المستحقات، حيث يتيح البرنامج تقليل العقبات التشغيلية من خلال تمكين العملاء من الاشتراك في الخدمات بخطوة واحدة والاعتماد على حلول تكنولوجية غير مسبوقة لميكنة طلبات التمويل.

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وعبر عادل البوصيلي المدير والشريك المؤسس بشركة “كايش” عن سعادته ببدء التعاون مع المؤسسات المالية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة المالية هيرميس لكونها الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وأشاد البوصيلي بدور فريق العمل بشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في استيعاب نموذج عمل شركة “كايش” ونظرتهم الإيجابية لاحتياج السوق المحلي لمثل تلك الحلول المبتكرة وقدرة ومقومات نمو البرنامج المشترك الذي تم اطلاقه من جانب الشركتين.

وأضاف محمود حسن الشريك المؤسس بشركة “كايش” أن شركة “كايش” تم تأسيسها للاستفادة من التطور الملحوظ بالتكنولوجيا المالية وذلك لتقديم خدمات متطورة لكافة الأطراف ذات الصلة في سلسلة الموردين، سواء كانت شبكة الموردين أو الجانب المشتري أو المؤسسات المالية على حد سواء، كما أشار إلى أن الشراكة من شأنها توفير حلول مالية متكاملة تناسب كافة الشركات من خلال إطار رقمي بالكامل.

ومن جانبه أشاد طلال العياط الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بنموذج العمل المتطور الذي تتبناه شركة “كايش” والذي يخفف من الأعباء والضغوطات لكافة الأطراف المعنية في سلسلة الموردين، وأضاف أن الاتفاقية ستمكن شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية من تقديم خدماتها المالية المبتكرة من خلال إطار رقمي بالكامل لأول مرة في مصر. وشدد العياط أن الشراكة الجديدة هي استمرار لسابقة الشركة في إبرام شراكات تساهم في تقديم حلول تضاهي التطورات العالمية للسوق المصري.

يذكر أن شركة “كايش” هي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في توفير حلول لتمويل سلسلة الموردين من حيث توفير سيولة وإدارة وتوظيف رأس المال العامل، وتقوم كايش بتطوير وتحسين إدارة سلسلة الموردين من خلال منصة متكاملة تضم التكنولوجيا والخبرة العملية وإدارة العمليات.

والجدير بالذكر أن شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية هي شركة رائدة في التأجير التمويلي وخدمات التخصيم، وتم إطلاق الشركة من خلال دمج نشاطي شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وشركة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم بموجب قانون رقم 176 لعام 2018 الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية.

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