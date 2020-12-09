السويدي للتنمية الصناعية تستقبل وفد وكالة بيزنس فرانس لتشجيع مبادرات التجارة والاستثمار

استقبلت شركة السويدي للتنمية الصناعية SD، االتابعة لشركة السويدي إليكتريك، وفدا من وكالة بيزنس فرانس، حيث زار الوفد أحد مشاريع الشركة بالعاشر من رمضان.

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ووفق بيان فإن الاجتماع يأتي بهدف الترويج لمصر كوجهة استثمارية عالمية، مع تسليط الضوء على مجالات أعمال الشركة وفرص التعاون المشترك مع الشركات ومؤسسات الأعمال الفرنسية التي تمثلها الوكالة.

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وتتبع وكالة بيزنس فرانس الحكومة الفرنسية، وتعمل على تعزيز الصادرات والاستثمارات الفرنسية في جميع أنحاء العالم، والاستثمارات الأجنبية في فرنسا.

وتأتي الزيارة لتفعيل مذكرة تفاهم التي سبق للجانبين توقيعها في فبراير الماضي خلال الجولة الترويجية التي نظمتها السويدي للتنمية الصناعية في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، بهدف تشجيع المبادرات التجارية المشتركة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار والعمل المشترك بين الجانبين.

وقال محمد عاشور، رئيس قطاع الاستثمار وتطوير الأعمال بشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن فرنسا تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في العديد من المجالات وبخاصة مجالي الاستثمار والأعمال، ولهذا تمثل زيارة وفد وكالة بيزنس فرانس أهمية خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد صفحة متميزة للعلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أنه تم أوائل هذا العام توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة لدعم الاستثمارات وفرص الأعمال المتبادلة بين السويدي اليكتريك والسويدي للتنمية الصناعية من جهة والشركات الفرنسية من جهة أخرى، وكذلك الترويج لضخ استثمارات فرنسية مباشرة للسوق المصري.

وأوضح أن المناطق الصناعية التي تطورها الشركة تمثل فرصة قيّمة للمستثمري زنن الفرنسيين، خاصة مع تمتع هذه المناطق بالمرافق والخدمات المتطورة، بالإضافة لتوفير العمالة اللازمة المُدربة بشكل جيد.

ومن جانبه، قال فيليب جارسيا-المستشار التجاري لسفارة فرنسا بمصر ومدير مكتب وكالة “بيزنس فرانس”، إن مصر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، وهي كذلك محط أنظار كبار المستثمرين الفرنسيين الآن أكثر من أي وقت مضى.

وتابع أن مجموعة السويدي اليكتريك التي تُعد واحدة من كبرى مجموعات الأعمال المتنوعة في مصر لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين المستثمرين الفرنسيين والمصريين مع التركيز على الفرص المهمة المتاحة في مصر وأفريقيا”.

ولفت البيان إلى أن زيارة وكالة بيزنس فرانس للشركة تتزامن مع زيارة الدولة الهامة التي يقوم بها معالي رئيس الجمهورية لفرنسا وهو ما يؤكد اهتمام الجانب الفرنسي بالاستثمار في السوق المصري وبحث فرص الاستثمار مع كبرى مجموعات الأعمال المصرية والتي تأتي السويدي اليكتريك وشركاتها التابعة في مقدمتها.

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