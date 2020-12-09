مال وأعمال

بريطانيا تحذر مرضى الحساسية الشديدة من لقاح فايزر

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_ قالت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا اليوم الأربعاء، إن هيئة الرقابة البريطانية على الأدوية أوصت بألا يحصل مرضى لهم تاريخ في أمراض الحساسية الشديدة على لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19، وذلك بعد ظهور آثار جانبية سلبية على شخصين في اليوم الأول لطرح اللقاح.

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وقال ستيفن بويس المدير الطبي في هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا “كما هو شائع مع اللقاحات الجديدة، أوصت (الهيئة الرقابية) على سبيل الاحتراز بألا يُعطى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي يتعلق بالحساسية هذا اللقاح”.

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وقالت جون راين الرئيسة التنفيذية للوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية “واجهنا مساء أمس حالتي إصابة برد فعل تحسسي. ونحن نعلم من التجارب السريرية المكثفة للغاية أن هذه ليست من سمات (اللقاح)”.

وأضافت “لكن إذا كنا نريد تشديد توصياتنا الآن بعد أن واجهنا هذا … فإننا نتقدم بهذه التوصية على الفور”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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