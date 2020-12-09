مال وأعمال

الهند ترفض ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح أسترا زينيكا

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_ نقلت قناة (إن.دي.تي.في) عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها، إن هيئة الرقابة على الأدوية في الهند رفضت اليوم الأربعاء التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة أسترا زينيكا المرشح للوقاية من كوفيد-19 ولقاح آخر يجري العمل عليه محليا.

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وقالت المصادر للقناة “لم تتم الموافقة على الاقتراحين في ظل عدم توفر ما يكفي من بيانات السلامة والفعالية في الوقت الحالي. طُلب منهما تقديم مزيد من البيانات”.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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