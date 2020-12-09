سي أي كابيتال: بن على تركي رفع حصته في رأس المال إلى 10.1%

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رنا ممدوح _ رفع إسماعيل بن على تركي حصته في رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من 9.978% إلى 10.099%.
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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تركي قام بشراء عدد 1.211 مليون سهم من أسهم سي آي كابيتال القابضة بقيمة إجمالية 4.710 مليون جنيه.
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وبلغ متوسط سعر الشراء 3.89 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وتبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم كالآتي:-
ميسون بنت عبد الله بن على العبيدي بنسبة 2.383%.
فهد بن إسماعيل بن على تركي بنسبة 0.137%
العنود بنت إسماعيل بن على تركي بنسبة 0.137%
نوف بنت إسماعيل بن على تركي بنسبة 0.010%
نجلة عبد الله على بنسبة 0.583%
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