سي أي كابيتال: بن على تركي رفع حصته في رأس المال إلى 10.1%

رنا ممدوح _ رفع إسماعيل بن على تركي حصته في رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من 9.978% إلى 10.099%.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تركي قام بشراء عدد 1.211 مليون سهم من أسهم سي آي كابيتال القابضة بقيمة إجمالية 4.710 مليون جنيه.

اضغط لتحميل العدد الثامن والثمانون من نشرة دوت الخليج

وبلغ متوسط سعر الشراء 3.89 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وتبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم كالآتي:-

ميسون بنت عبد الله بن على العبيدي بنسبة 2.383%.

فهد بن إسماعيل بن على تركي بنسبة 0.137%

العنود بنت إسماعيل بن على تركي بنسبة 0.137%

نوف بنت إسماعيل بن على تركي بنسبة 0.010%

نجلة عبد الله على بنسبة 0.583%

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج