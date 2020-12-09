مال وأعمال

جبال للتطوير وأبوظبي الوطنية تدشنان شركة جي دي هولدنج للاستثمار في مشروعات عقارية

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دشنت شركتا جبال للتطوير العقاري وأبوظبي الوطنية شركة جي دي هولدنج القابضة للتطوير العقاري بالشراكة لتنمية مشروعات عقارية فى عدة مناطق والبدء من العاصمة الإدارية الجديدة.

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وقال كريم أبو حطب، العضو المنتدب لشركة جى دى للتطوير العقاري، في بيان، إن الشركة حصلت على قطعه أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنشاط إدارى وتجارى بمنطقة الداون تاون لتبدأ نشاطها من العاصمة الإدارية.

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وأكد أن اختيار العاصمة الإدارية لتنفيذ أول مشروعات الكيان الجديد يأتي في إطار أهمية العاصمة الإدارية كمشروع قومي واستثماري.

وقال إن الشركة الجديدة ستضم خبرات من شركتي جبال للتطوير التي تمتلك عدة مشروعات في مناطق شرق القاهرة، وأيضا شركة أبوظبى والتى لديها خبرات كبيرة فى تنمية مشروعات عقارية مميزة.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة الجاذبة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب، كما أن بدء انتقال الموظفين للحي الحكومي خلال النصف الأول من العام الجديد يساهم في زيادة جاذبية العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تشغيل كافة المشروعات المحيطة بالحي الحكومي.

وتابع ان خطة الشركة تضم تنمية العدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة وتبحث حاليا عن الأراضي المناسبة لتنميتها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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