مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة إلى 11018 نقطة بتداولات تتخطي 2 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 11018 نقطة، مسجلا انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.01%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.19%، وأغلق عند مستوى 62.49 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الاوزان بنسبة 1.27%، و1.05% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 2.406.081 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 52.970 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة لعدد 90.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 207.460 مليون جنيه.

كما تضمنت أيضا تنفيذ ثلاث صفقات أخرى ذات الحجم الكبير وذلك لشركة العربية لمنتجات الألبان – آراب ديري باندا- لعدد 39.750 مليون سهم بقيمة إجمالية 425.325 مليون جنيه.

وعدد 12.011 مليون سهم من أسهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بقيمة اجمالية 12.626 مليون جنيه.

وعدد 10.385 مليون سهم من أسهم المتحدة للإسكان والتعمير بقيمة اجمالية 44.136 مليون جنيه.

وتراجعت الاسعار السوقية لأسهم 109 شركة مقابل ارتفاع 53 في حين لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 144.754 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 146.356 مليون جنيه، مقابل 1.601 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 89.811 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 128.045 مليون جنيه، مقابل 38.233 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 54.943 مليون جنيه، منها 38.864 مليون جنيه للمؤسسات، و16.078 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 87.18% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على8.68% والعرب على 4.15% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 51.32% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.67%.

وتصدر سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.75%، تلاه سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 8.46%، ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي – أيه. تي. ليس بنسبة 7.47%.

في حين تصدر سهم مطاحن مصر الوسطي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.06%، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 8.70%، ثم سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 6.50%.

توقع محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي على المدى القصير كسر مستوى 11100 نقطة، في إطار حركتة العرضية المائلة للصعود منذ بداية ديسمبر الجاري.

وقال عبد الحكيم، أن عمليات جني الأرباح على أسهم مؤشر EGX70 رفع من خسائره خلال جلسة اليوم مرجحاً أن تنتهي بختام جلسات الأسبوع لتبدأ موجة ارتفاع جديدة خلال الاسبوعين القادمين.

وفيما يخص القطاعات، فرشح أن تقوم الشركات المستغلة للطاقة في إنتاجها كقطاع الأسمدة والمواد الأساسية لتقوم بمعدلات نمو جديدة وتستمر في قيادة السوق حتى الأسبوع الأول من 2021.

ومن جانبه، جدد عبد الحميد إمام محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، رهانة على قطاع البتروكيماويات في تحقيق قفزة على مستوى الأسهم المكونه لها على المدى القصير والمتوسط.

واعتقد إمام، أن إقرار الحزمة التحفيزية المنتظرة للاقتصاد الأمريكي، من شأنها أن ترسم مسار أسواق المال الناشئة ومن ضمنها مصر، متوقعاً أن تشهد البورصة عدد من الجلسات العرضية المائلة للتراجع على صدى ذلك الحدث خلال الأسبوعين القادمين.

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