الهند تنفي رفضها ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح أسترا زينيكا

_ نفت وزارة الصحة الهندية يوم الأربعاء تقارير أفادت بأن هيئة الرقابة على الأدوية في البلاد رفضت التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة أسترا زينيكا المرشح للوقاية من كوفيد-19 ولقاح آخر يجري العمل عليه محليا.

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وكانت قناتا (إن.دي.تي.في) و(سي.إن.بي.سي-تي.في18) قد ذكرتا أن المنظمة المركزية للرقابة على المعايير القياسية للأدوية طلبت مزيدا من البيانات من صناع اللقاحين بعد النظر في طلبات مقدمة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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وقال مصدر على دراية مباشرة بالأمر لرويترز، إن قرارا سيصدر بخصوص اللقاحين معا ومن السابق لأوانه معرفة إن كان بالرفض أم بالقبول.

ونفت وزارة الصحة الهندية التقارير في بيان على تويتر.

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنه قد تتم الموافقة على بعض اللقاحات خلال الأسابيع التالية.

كان معهد الأمصال الهندي، الذي يتولى تصنيع لقاح أسترا زينيكا محليا، قد قدم يوم الاثنين طلبا للموافقة الطارئة على استخدام اللقاح.

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