سعر الدولار يرتفع بصورة طفيفة ومتوسط البيع عند 15.73 جنيه

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار، المعلن من قبل البنك المركزي المصري ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء، بواقع 0.91 قرش، ليبلغ نحو 15.6372 جنيه للشراء و15.7372 جنيه للبيع.

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وكان متوسط الدولار قد ارتفع بصورة طفيفة في تعاملات أمس الثلاثاء بمقدار قرشا واحدا، ليبلغ 15.6281 جنيه للشراء، ونحو 15.7281 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع قرش ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، في مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري ومصر.

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ورفع أيضًا بنك كريدي أجريكول سعر صرف الدولار بواقع قرشين، ليرتفع إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بدلًا من 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالأمس.

كما زاد الدولار الأمريكي قرش في بنوك: التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي وعوده مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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