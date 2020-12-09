سعر الدولار يرتفع بصورة طفيفة ومتوسط البيع عند 15.73 جنيه

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار، المعلن من قبل البنك المركزي المصري ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء، بواقع 0.91 قرش، ليبلغ نحو 15.6372 جنيه للشراء و15.7372 جنيه للبيع.
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وكان متوسط الدولار قد ارتفع بصورة طفيفة في تعاملات أمس الثلاثاء بمقدار قرشا واحدا، ليبلغ 15.6281 جنيه للشراء، ونحو 15.7281 جنيه للبيع.
وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع قرش ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، في مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري ومصر.
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ورفع أيضًا بنك كريدي أجريكول سعر صرف الدولار بواقع قرشين، ليرتفع إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بدلًا من 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالأمس.
كما زاد الدولار الأمريكي قرش في بنوك: التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي وعوده مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
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