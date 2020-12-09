مال وأعمال

الإمارات تستهدف الوصول إلى مليون شركة خلال 10 سنوات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

العربية دوت نت – قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن دولة الإمارات تحتضن اليوم نحو 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تُمثل منها الشركات الوطنية 99.3%.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن المستهدف من التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية، تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأجرت الإمارات تعديلا على أحكام القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية، مؤخراً، تتيح الملكية الأجنبية الكاملة للشركات، في جميع القطاعات والأنشطة، باستثناء الأنشطة ذات البعد الاستراتيجي ويشترط وجود شريك إماراتي فيها.

اضغط لتحميل العدد الثامن والثمانون من نشرة دوت الخليج

وأوضح بن طوق أن تعديلات قانون الشركات التجارية تهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية المدخول غير النفطي.

لفت أيضا إلى أن من شأن هذه التعديلات أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتوفير فرصة أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تستهدف الوصول إلى مليون شركة خلال 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

قد تقرأ أيضا