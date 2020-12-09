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الرئيس السيسي يؤكد تمسك الدولة بسيادة القانون ورفض جميع صور وممارسات الفساد

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دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك الدولة، قيادة وشعبا، بسيادة القانون ورفض جميع صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع دون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.

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وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن “هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل افضل لوطننا الغالي مصر”.

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كما أشاد بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعاهم لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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