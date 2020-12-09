النفط يهبط بعد زيادة ضخمة مفاجئة بمخزون الخام الأمريكي

العربية دوت نت – تراجعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسب قوية بعد بيانات أظهرت قفزة لمخزونات الخام الأمريكية لم تكن متوقعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل وسط زيادة غير مسبوقة للواردات.

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وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 15.2 مليون برميل إلى 503.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته انخفاضها 1.4 مليون برميل.

وكان خام برنت منخفضا 21 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 48.63 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.9% ليسجل 45.21 دولار.

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وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، “أحاول احتواء مشاعر الذهول… 15 مليون برميل رقم خارج الحسابات”.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 2.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة له على الإطلاق، بينما انحدرت الصادرات.

وارتفعت كذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية ارتفاعا كبيرا مع قيام مصافي التكرير بتعزيز الإنتاج.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أول أسوسيتس في هيوستن، “الزيادة الكبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير هي على الأرجح نتاج تراجع الطلب النفطي عقب عطلة عيد الشكر، فضلا عن إجراءات لزوم المنازل الجديدة في أنحاء البلاد.”

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