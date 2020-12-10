إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 68.45 مليون والوفيات مليون و562428

_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 68.45 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:ا

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

الولايات المتحدة 286487 15157130

الهند 141360 9735850

البرازيل 178159 6674999

روسيا 44718 2541199

فرنسا 56648 2324216

إيطاليا 61739 1770149

المملكة المتحدة 62566 1766819

إسبانيا 47019 1712101

الأرجنتين 40009 1469919

كولومبيا 38158 1384610

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

– العراق 12501 569873

30 – المغرب ‭‭‭‬‬6427 388148

32 – السعودية 6002 359274

38 – الأردن 3206 250219

43 – الإمارات 598 180150

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