إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 68.45 مليون والوفيات مليون و562428

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 68.45 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:ا
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
الولايات المتحدة 286487 15157130
الهند 141360 9735850
البرازيل 178159 6674999
روسيا 44718 2541199
فرنسا 56648 2324216
إيطاليا 61739 1770149
المملكة المتحدة 62566 1766819
إسبانيا 47019 1712101
الأرجنتين 40009 1469919
كولومبيا 38158 1384610
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
– العراق 12501 569873
30 – المغرب 6427 388148
32 – السعودية 6002 359274
38 – الأردن 3206 250219
43 – الإمارات 598 180150
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